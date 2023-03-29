Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Нападающий лидеров АПЛ «Арсенала» Габриэл Жезус восстановился после травмы на ЧМ, подробности восстановления

Лидер «Арсенала» вернулся после страшной травмы. Инсайды восстановления Жезуса
Андрей Рабинович
Габриэл Жезус восстановился после травмы
Аудио-версия:
Комментарии
Габриэл поможет команде в борьбе за золото АПЛ.

В декабре, как только стало ясно, что Габриэл Жезус повредил колено в расположении сборной Бразилии на чемпионате мира, у «Арсенала» был только один план: как можно скорее посадить страйкера на рейс до Лондона. Жезус был далеко, в Катаре, и находился в состоянии сильного эмоционального стресса.

Вынужденный пропуск остатка чемпионата мира — болезненный удар для любого игрока любой страны. Но это было особенно обидно для Жесуса после неудачного ЧМ в России в 2018 году: он выходил в старте на каждый из матчей команды на турнире, но не отличился ни разу. Игрок жаждал проявить себя на мировой арене, поэтому для него Катар был не только про коллективное стремление к славе, но и про личную миссию.

Материалы по теме
Россиянин выиграл медали с Колумбией. В «Арсенале» его ценят выше, чем в нашей сборной
Россиянин выиграл медали с Колумбией. В «Арсенале» его ценят выше, чем в нашей сборной

Когда характер его травмы прояснился, игрок не смог удержаться от слёз разочарования и отчаяния. Габриэлу поступали звонки и сообщения со всего мира – различные эксперты в области медицины (некоторые более авторитетные, другие менее) связывались с футболистом и его представителями, чтобы предложить различные методы лечения и чудодейственные инъекции.

Некоторые из этих предложений, вероятно, были заманчивыми, особенно те, которые в теории оставляли Жезусу шансы ещё сыграть на чемпионате мира. Но это было скорее из области фантастики: он серьёзно повредил медиальную боковую связку, и «Арсенал» знал, что Габриэла нужно доставить домой — подальше от сомнительных советчиков и лекарей.

Габриэл Жезус и Неймар

Габриэл Жезус и Неймар

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

За этим последовали три месяца тщательного совместного планирования упорной работы игрока. Под наблюдением медицинского персонала «Арсенала» у Жезуса фактически появилась новая работа на фулл-тайм – прокачка и поддержание физической формы. Это были долгие и часто болезненные дни для бразильца, который не мог вносить свой вклад на поле, но всё же оставался чрезвычайно важной фигурой в раздевалке.

Долгий путь выздоровления в итоге привёл Жезуса к появлению на поле в выездном матче с «Фулхэмом» 12 марта, в середине недели он вышел в старте на игру «канониров» со «Спортингом» в Лиге Европы, а 19-го отбегал полчаса против «Кристал Пэлас». Бразилец не забил, «Арсенал» вылетел из еврокубка, но камбэк лидера нападения – важный момент в борьбе команды за победу в Премьер-лиге, а ещё источник огромной гордости для самого игрока и тех, кто помог ему так быстро вернуться.

Испытание ментальности и физики

Медштаб «Арсенала», за которым следит глава медицинской службы клуба Гэри О’Дрисколл, имеет большой опыт лечения проблем с коленями футболистов: в последние сезоны они занимались реабилитацией Роба Холдинга, Эктора Бельерина и Габриэла Мартинелли. Мохамед Эльнени – ещё один игрок, получивший серьёзную травму коленного сустава – в данное время проходит процесс реабилитации.

Клуб регулярно работает с Энди Уильямсом, известным хирургом, специализирующимся на проблемах коленного сустава, и «канониры» без колебаний доверились медику снова. Жезус лёг под нож вскоре после возвращения из Катара, и 6 декабря (через четыре дня после того, как Габриэл сыграл за Бразилию против Камеруна) «Арсенал» объявил, что операция на его правом колене прошла успешно.

Материалы по теме
У Артеты не сложилось в «Барселоне». Ему помешал Гвардиола
У Артеты не сложилось в «Барселоне». Ему помешал Гвардиола

Восстановление после такой хирургии — это не только физическая проблема, но и серьёзное психологическое испытание. Физиотерапевты «Арсенала» должны были знать о происходящем в голове бразильца так же подробно, как и о том, как реагирует на нагрузки его тело. Первые несколько дней о прогнозах на будущее не было и речи. Месседж Жезусу был простым и похожим на кредо Микеля Артеты в этом сезоне: двигаться шаг за шагом.

Жезусу понадобилось немного времени, чтобы переварить произошедшее, но через четыре-пять дней в его сознании как будто щёлкнул рубильник. Как сообщает Telegraph со ссылкой на источники в клубе, Габриэла почти одномоментно захлестнули чувство позитива и стремление вернуться как можно скорее. Он атаковал программу реабилитации так же решительно, как и ворота соперника.

Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Фото: arsenal.com

Если медицинский штаб ставил бразильскому страйкеру цель на 12 дней, Жезус пытался справиться за 10. Если ему давали на выполнение три недели, он старался успеть за две с половиной. Как подчеркнул Артета ранее в этом месяце, Жезус «по-настоящему раздвигал границы» на каждом этапе реабилитации.

Габриэл Жезус
Габриэл Жезус
нападающий «Арсенала»

«Я был травмирован, но мысленно присутствовал в командном процессе. Я думал о том, что мне нужно попытаться помочь им чем-то – разговором, просмотром матчей. Я хочу быть полезным так много, как только могу. Это очень помогает мне самому. Моя семья, жена, дочь, мама, братья, сёстры, друзья, все близкие очень помогли мне. А ещё мне очень помогли люди в клубе – игроки, персонал, тренер. Я думаю, самым важным был мой настрой. Я старался сохранять концентрацию, оставаться сильным, а затем вернуться в лучшей форме».

Важнейшим человеком в процессе восстановления нападающего был Джордан Рис, главный физиотерапевт клуба. Рис был настолько незаменим в течение реабилитации — восстановлении подвижности, наращивании мышц вокруг колена, — что, когда Жезусу разрешили вернуться в Бразилию примерно через месяц после операции, Рис поехал с ним.

Шаг за шагом

Но в целом это была командная работа, и медики советовали Габриэлу праздновать маленькие победы. Гордиться каждым шагом вперёд и рассматривать каждое небольшое продвижение как значительный триумф. Сняли повязки? Насладись этим моментом. Первая пробежка на антигравитационной беговой дорожке? Кайфуй. Первый день тренировок на траве? Вдохни свежий воздух и оцени, как далеко ты зашёл.

У такого подхода были двоякие, но только позитивные последствия. Во-первых, это помогало поддерживать огонь внутри Жезуса в течение долгих тёмных месяцев отсутствия. Во-вторых, растущее возбуждение 25-летнего футболиста оказалось заразительным, распространившись на остальную часть команды.

Материалы по теме
Продавал партнёрам палёные шмотки и дрался с фанатами. Самый чудной вратарь «Арсенала»
Продавал партнёрам палёные шмотки и дрался с фанатами. Самый чудной вратарь «Арсенала»

Габриэл – настолько харизматичная и влиятельная личность в раздевалке «Арсенале», что его повысили до вице-капитана всего через несколько недель после перехода из «Манчестер Сити» прошлым летом. Он часто был с командой по ходу реабилитации, постоянно тусовался в раздевалке и ездил на многие матчи, с каждым шагом его прогресса игроки чувствовали нарастающее присутствие бразильца.

В своё отсутствие Жезус каждый день разговаривал с Эдди Нкетиа, заменившим его в стартовом составе. Нкетиа испытывал серьёзное давление, но Габриэл всегда был рядом, чтобы обнять младшего товарища по команде и поддержать его в нужный момент. В январе Эдди забил победный гол на последней минуте матча с «Манчестер Юнайтед», а Жезус после матча ждал его на боковой, чтобы поздравить со знаковым достижением – конкуренты по позиции крепко обнялись.

День возвращения Габриэла к полноценным тренировкам стал настоящим праздником для всей первой команды. Бразилец — один из лидеров «Арсенала» как на поле, так и за его пределами, и игроки знают, насколько этот нападающий важен для шансов клуба на победу в Премьер-лиге. С Жезусом в составе для «канониров» возможно всё.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023