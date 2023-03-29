Лидер «Арсенала» вернулся после страшной травмы. Инсайды восстановления Жезуса

В декабре, как только стало ясно, что Габриэл Жезус повредил колено в расположении сборной Бразилии на чемпионате мира, у «Арсенала» был только один план: как можно скорее посадить страйкера на рейс до Лондона. Жезус был далеко, в Катаре, и находился в состоянии сильного эмоционального стресса.

Вынужденный пропуск остатка чемпионата мира — болезненный удар для любого игрока любой страны. Но это было особенно обидно для Жесуса после неудачного ЧМ в России в 2018 году: он выходил в старте на каждый из матчей команды на турнире, но не отличился ни разу. Игрок жаждал проявить себя на мировой арене, поэтому для него Катар был не только про коллективное стремление к славе, но и про личную миссию.

Когда характер его травмы прояснился, игрок не смог удержаться от слёз разочарования и отчаяния. Габриэлу поступали звонки и сообщения со всего мира – различные эксперты в области медицины (некоторые более авторитетные, другие менее) связывались с футболистом и его представителями, чтобы предложить различные методы лечения и чудодейственные инъекции.

Некоторые из этих предложений, вероятно, были заманчивыми, особенно те, которые в теории оставляли Жезусу шансы ещё сыграть на чемпионате мира. Но это было скорее из области фантастики: он серьёзно повредил медиальную боковую связку, и «Арсенал» знал, что Габриэла нужно доставить домой — подальше от сомнительных советчиков и лекарей.

Габриэл Жезус и Неймар Фото: Matthias Hangst/Getty Images

За этим последовали три месяца тщательного совместного планирования упорной работы игрока. Под наблюдением медицинского персонала «Арсенала» у Жезуса фактически появилась новая работа на фулл-тайм – прокачка и поддержание физической формы. Это были долгие и часто болезненные дни для бразильца, который не мог вносить свой вклад на поле, но всё же оставался чрезвычайно важной фигурой в раздевалке.

Долгий путь выздоровления в итоге привёл Жезуса к появлению на поле в выездном матче с «Фулхэмом» 12 марта, в середине недели он вышел в старте на игру «канониров» со «Спортингом» в Лиге Европы, а 19-го отбегал полчаса против «Кристал Пэлас». Бразилец не забил, «Арсенал» вылетел из еврокубка, но камбэк лидера нападения – важный момент в борьбе команды за победу в Премьер-лиге, а ещё источник огромной гордости для самого игрока и тех, кто помог ему так быстро вернуться.

Испытание ментальности и физики

Медштаб «Арсенала», за которым следит глава медицинской службы клуба Гэри О’Дрисколл, имеет большой опыт лечения проблем с коленями футболистов: в последние сезоны они занимались реабилитацией Роба Холдинга, Эктора Бельерина и Габриэла Мартинелли. Мохамед Эльнени – ещё один игрок, получивший серьёзную травму коленного сустава – в данное время проходит процесс реабилитации.

Клуб регулярно работает с Энди Уильямсом, известным хирургом, специализирующимся на проблемах коленного сустава, и «канониры» без колебаний доверились медику снова. Жезус лёг под нож вскоре после возвращения из Катара, и 6 декабря (через четыре дня после того, как Габриэл сыграл за Бразилию против Камеруна) «Арсенал» объявил, что операция на его правом колене прошла успешно.

Восстановление после такой хирургии — это не только физическая проблема, но и серьёзное психологическое испытание. Физиотерапевты «Арсенала» должны были знать о происходящем в голове бразильца так же подробно, как и о том, как реагирует на нагрузки его тело. Первые несколько дней о прогнозах на будущее не было и речи. Месседж Жезусу был простым и похожим на кредо Микеля Артеты в этом сезоне: двигаться шаг за шагом.

Жезусу понадобилось немного времени, чтобы переварить произошедшее, но через четыре-пять дней в его сознании как будто щёлкнул рубильник. Как сообщает Telegraph со ссылкой на источники в клубе, Габриэла почти одномоментно захлестнули чувство позитива и стремление вернуться как можно скорее. Он атаковал программу реабилитации так же решительно, как и ворота соперника.

Габриэл Жезус Фото: arsenal.com

Если медицинский штаб ставил бразильскому страйкеру цель на 12 дней, Жезус пытался справиться за 10. Если ему давали на выполнение три недели, он старался успеть за две с половиной. Как подчеркнул Артета ранее в этом месяце, Жезус «по-настоящему раздвигал границы» на каждом этапе реабилитации.

Габриэл Жезус нападающий «Арсенала» «Я был травмирован, но мысленно присутствовал в командном процессе. Я думал о том, что мне нужно попытаться помочь им чем-то – разговором, просмотром матчей. Я хочу быть полезным так много, как только могу. Это очень помогает мне самому. Моя семья, жена, дочь, мама, братья, сёстры, друзья, все близкие очень помогли мне. А ещё мне очень помогли люди в клубе – игроки, персонал, тренер. Я думаю, самым важным был мой настрой. Я старался сохранять концентрацию, оставаться сильным, а затем вернуться в лучшей форме».

Важнейшим человеком в процессе восстановления нападающего был Джордан Рис, главный физиотерапевт клуба. Рис был настолько незаменим в течение реабилитации — восстановлении подвижности, наращивании мышц вокруг колена, — что, когда Жезусу разрешили вернуться в Бразилию примерно через месяц после операции, Рис поехал с ним.

Шаг за шагом

Но в целом это была командная работа, и медики советовали Габриэлу праздновать маленькие победы. Гордиться каждым шагом вперёд и рассматривать каждое небольшое продвижение как значительный триумф. Сняли повязки? Насладись этим моментом. Первая пробежка на антигравитационной беговой дорожке? Кайфуй. Первый день тренировок на траве? Вдохни свежий воздух и оцени, как далеко ты зашёл.

У такого подхода были двоякие, но только позитивные последствия. Во-первых, это помогало поддерживать огонь внутри Жезуса в течение долгих тёмных месяцев отсутствия. Во-вторых, растущее возбуждение 25-летнего футболиста оказалось заразительным, распространившись на остальную часть команды.

Габриэл – настолько харизматичная и влиятельная личность в раздевалке «Арсенале», что его повысили до вице-капитана всего через несколько недель после перехода из «Манчестер Сити» прошлым летом. Он часто был с командой по ходу реабилитации, постоянно тусовался в раздевалке и ездил на многие матчи, с каждым шагом его прогресса игроки чувствовали нарастающее присутствие бразильца.

В своё отсутствие Жезус каждый день разговаривал с Эдди Нкетиа, заменившим его в стартовом составе. Нкетиа испытывал серьёзное давление, но Габриэл всегда был рядом, чтобы обнять младшего товарища по команде и поддержать его в нужный момент. В январе Эдди забил победный гол на последней минуте матча с «Манчестер Юнайтед», а Жезус после матча ждал его на боковой, чтобы поздравить со знаковым достижением – конкуренты по позиции крепко обнялись.

День возвращения Габриэла к полноценным тренировкам стал настоящим праздником для всей первой команды. Бразилец — один из лидеров «Арсенала» как на поле, так и за его пределами, и игроки знают, насколько этот нападающий важен для шансов клуба на победу в Премьер-лиге. С Жезусом в составе для «канониров» возможно всё.