Газзаев: Семак — лучший тренер России. Здесь даже двух мнений быть не может

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил, что лучшим тренером в России является наставник санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак, подчеркнув, что даже двух мнений в этом вопросе быть не может.

«Кто сейчас лучший тренер России? Здесь даже двух мнений быть не может — Сергей Семак. Своими результатами он это доказывает.

Выиграть один раз чемпионат — не проблема. А держать уровень на протяжении пяти-шести лет — это уже искусство тренера. Каждый сезон мотивировать игроков и управлять командой для достижения больших результатов. Это очень важно», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством петербуржцы четыре раза подряд стало чемпионами России.