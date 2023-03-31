Газзаев: Семак — лучший тренер России. Здесь даже двух мнений быть не может
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил, что лучшим тренером в России является наставник санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак, подчеркнув, что даже двух мнений в этом вопросе быть не может.
«Кто сейчас лучший тренер России? Здесь даже двух мнений быть не может — Сергей Семак. Своими результатами он это доказывает.
Выиграть один раз чемпионат — не проблема. А держать уровень на протяжении пяти-шести лет — это уже искусство тренера. Каждый сезон мотивировать игроков и управлять командой для достижения больших результатов. Это очень важно», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».
Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством петербуржцы четыре раза подряд стало чемпионами России.
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