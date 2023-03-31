Сослан Гатагов высказался о разнице между футболом Европы и России
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Бывший футболист «Спартака» Сослан Гатагов высказался о разнице между футболом Европы и России. По его мнению, европейский футбол находится на другом уровне, а российский стоит на месте. Гатагов заявил, что на это повлиял в том числе лимит на легионеров.
«Просто футбол топ-5 лиг ушёл на другой уровень. Они ушли вверх, просто улетели, а мы стояли на месте. У нас активная фаза в игре 40-45 минут. Всё остальное – паузы. И у нас чуть ли не каждый второй матч заканчивается в неравных составах. И лимит повлиял на это», — сказал Гатагов в видео на YouTube-канале «МЯЧ Production».
Напомним, на данный момент российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований из-за политической ситуации в мире.
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