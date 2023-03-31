«Собачку тоже поощряют кусочком сахара». Роднина высказалась о пиве на стадионах

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможном возвращении пива на стадионы. По мнению Родниной, некоторые люди не могут воспринимать спорт без алкоголя.

«Я пиво не пью. На спортивных объектах мне интереснее без пива. Но раз народ по‑другому не может воспринимать спорт, что поделаешь?

Знаете, собачке тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения», – приводит слова Родниной Football24.

Напомним, запрет на продажу пива на стадионах был введён в 2005 году. В 2022 году в качестве эксперимента в Москве разрешили продажу пива на спортивных объектах и концертных залах. По информации некоторых СМИ, этот эксперимент не будет утверждён на постоянной основе, запрет на продажу пива вернут. Другие источники, напротив, говорят о возможном возвращении пива на стадионы.