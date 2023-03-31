«Феноменальное поколение». Геркус — о самом сильном «Зените» в истории

Бывший член правления санкт-петербургского «Зенита» Илья Геркус заявил, что в начале 2000-х годов в Санкт-Петербурге была самая сильная команда.
«Мне кажется, это был самый сильный «Зенит». Первое – было феноменальное поколение Аршавина, Кержакова, Малафеева, Денисова, Быстрова. Второе – с ними работал тренер, который им, безусловно, доверял. И не один тренер, а два. Сначала был Морозов, который, если вы помните, Кержакова – нашего лучшего бомбардира в истории – ставил в стартовом составе 12 раз, и он не забил ни одного гола. Ты понимаешь, что сейчас никто из наших тренеров, любящих молодёжь, никто не будет ставить молодого парня без результата. Ставить и ставить. Никто не будет возиться с Аршавиным и Денисовым, как возился Петржела. И потом ввёл в состав целую пачку бесстрашных игроков, заменив костяк. Это были тренеры с другой ментальностью», — сказал Геркус в видео на YouTube-канале «МЯЧ Production».
- 31 марта 2023
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