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Кобелев: поддерживаю Дюкова. Мы должны участвовать в европейских турнирах

Кобелев: поддерживаю Дюкова. Мы должны участвовать в европейских турнирах
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Российский тренер Андрей Кобелев оценил позицию президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, который заявил, что в ведомстве приняли решение добиваться участия в турнирах под эгидой УЕФА.

«Я так понимаю, что РФС будет добиваться участия в турнирах УЕФА. РФС во главе с Дюковым занял правильную позицию. Много говорили о том, стоит ли ждать возвращения в УЕФА или переходить в Азию. Считаю, что сборная России и клубы должны ждать и после участвовать в европейских турнирах», — цитирует Кобелева «РБ Спорт».

Напомним, российские национальные и клубные команды отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. Сборная России принимает участие только в товарищеских матчах.

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