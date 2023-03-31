Кобелев: поддерживаю Дюкова. Мы должны участвовать в европейских турнирах

Российский тренер Андрей Кобелев оценил позицию президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, который заявил, что в ведомстве приняли решение добиваться участия в турнирах под эгидой УЕФА.

«Я так понимаю, что РФС будет добиваться участия в турнирах УЕФА. РФС во главе с Дюковым занял правильную позицию. Много говорили о том, стоит ли ждать возвращения в УЕФА или переходить в Азию. Считаю, что сборная России и клубы должны ждать и после участвовать в европейских турнирах», — цитирует Кобелева «РБ Спорт».

Напомним, российские национальные и клубные команды отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. Сборная России принимает участие только в товарищеских матчах.