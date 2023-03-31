Бояринцев: стараемся сделать конкурентоспособную команду в «Новосибирске»
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Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев рассказал о планах команды на текущий сезон.
«Всё проходит хорошо, мы провели качественные сборы в январе-феврале, а в марте был контрольный сбор в Москве, где мы провели товарищеские матчи. Сейчас мы уже вышли на недельный цикл, тренируемся в Омске, где скоро сыграем с «Иртышом».
Всё проходит в рабочем режиме — всё идёт по плану. Задача-минимум — не опуститься ниже текущего места в турнирной таблице, важно попасть в первую шестёрку. Впереди нас ждёт непростой календарь, но настрой у нас хороший и позитивная атмосфера. Стараемся делать конкурентоспособную команду. Дальше загадывать не хочется, посмотрим сначала, как закончится этот сезон», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».
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