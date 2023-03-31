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Хаджи: спартаковцы получили крещение в сборной. Это должно хорошо сказаться на их настрое

Хаджи: спартаковцы получили крещение в сборной. Это должно хорошо сказаться на их настрое
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Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи высказался в преддверии матча красно-белых с «Ахматом» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Я уверен, что «Спартак» обыграет «Ахмат», но как сложится игра – другое дело. Конечно, в прошлом туре с «Оренбургом» команда разочаровала, но всё-таки «Спартак» имел хороший ход, если не учитывать судейские ошибки. Как бы пауза на матчи сборных не повлияла на него. С другой стороны, молодые спартаковцы получили крещение в сборной России и поучаствовали в её победе – это должно хорошо сказаться на их настрое.

Не знаю, будут ли готовы Джикия и Селихов к матчу. Если они будут отсутствовать, то это большая потеря для «Спартака». Но, с другой стороны, – это возможность проявить себя молодым игрокам. Очень жаль, что из-за паспорта болельщика опять придёт мало зрителей. Могу с уверенностью сказать, что стадион был бы практически полным, если бы Fan ID отменили. И играть футболистам было бы легче, если бы фанаты гнали их вперёд», – сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

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