Радимов: Карпин — тонкий психолог и авантюрист, чемпионская гонка в РПЛ ещё жива
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Ростова» и «Торпедо» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Новый тренер — это всегда новый импульс и возможность добиться результата, но я не думаю, что с таким составом «Торпедо» что-то сможет изменить. Тогда им надо на каждый из оставшихся матчей нового тренера назначать (смеётся). Тут «Ростов» однозначный фаворит. И такие матчи должен выигрывать.
Чемпионская гонка ещё жива? Да, Карпин такой тонкий психолог и немного авантюрист, принижает всегда, мол, мы тут плохо сыграли, состав недостаточный, ещё что-то… И он это правильно делает. Так что до конца чемпионата произойти может всё что угодно», — сказал Радимов в интервью «РБ Спорт».
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