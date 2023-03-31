Радимов: Карпин — тонкий психолог и авантюрист, чемпионская гонка в РПЛ ещё жива

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Ростова» и «Торпедо» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Новый тренер — это всегда новый импульс и возможность добиться результата, но я не думаю, что с таким составом «Торпедо» что-то сможет изменить. Тогда им надо на каждый из оставшихся матчей нового тренера назначать (смеётся). Тут «Ростов» однозначный фаворит. И такие матчи должен выигрывать.

Чемпионская гонка ещё жива? Да, Карпин такой тонкий психолог и немного авантюрист, принижает всегда, мол, мы тут плохо сыграли, состав недостаточный, ещё что-то… И он это правильно делает. Так что до конца чемпионата произойти может всё что угодно», — сказал Радимов в интервью «РБ Спорт».