«Прожил это время страдая». Черышев — об отстранении «Реала» из-за его дисквалификации

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Денис Черышев вспомнил эпизод, который произошёл с ним во время матча 1/16 финала Кубка Испании с «Кадисом» в декабре 2015 года. Тогда россиянин забил уже на третьей минуте, но не мог принимать участие во встрече из-за перебора жёлтых карточек. Результат матча аннулировали, а «Реал» отстранили от розыгрыша турнира.

«Это был сложный момент, потому что всё внимание было приковано ко мне. Я прожил это время страдая, страдали моя семья, друзья, одноклубники. Но думаю, что даже благодаря этим ситуациям нужно учиться и расти. Когда я понял, что что-то не так? На 45-й минуте ко мне подошёл Эмилио Бутрагеньо и объяснил, что произошло.

«Реал» поддержал меня, как и поддерживает все эти годы. Люди из клуба до сих пор пишут мне, чтобы поздравить с днём ​​рождения. Я не являюсь игроком «Реала» уже много лет, но всегда чувствую и замечаю их отношение ко мне», — приводит слова Черышева Relevo.

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