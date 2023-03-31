Игорь Дивеев рассказал, что стал защитником благодаря бабушке

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признался, что в детстве выступал на различных позициях по всему полю, а переход в оборонительную линию случился из-за набора веса летом у бабушки.

«Всегда ли я был защитником? Где я только не играл. Сначала был вратарём, потом был опорным полузащитником, потом меня поставили нападающим, потом я не съездил один раз на сборы, набрал веса у бабушки (смеётся), мы поехали на турнир, и мне главный тренер говорит: «Что-то ты не готов физически, давай мы тебя в защиту поставим». Так я и стал защитником», — сказал Дивеев в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.

23-летний Дивеев продолжает восстанавливаться после травмы. Его возвращение в строй запланировано на середину апреля 2023 года.