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Дивеев — о 12 матчах без перерыва: ничего не хотелось, не было эмоций

Дивеев — о 12 матчах без перерыва: ничего не хотелось, не было эмоций
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев назвал причины своей травматичности в нынешнем сезоне, а также вспомнил отрезок, когда он выходил на поле в 12 матчах подряд.

«Почему я получаю так часто травмы? Первую, которую получил в матче с «Торпедо», наверное, из-за нагрузок. Не буду врать, за месяц или два провёл 12 матчей без перерыва, уже тяжело было эмоционально на последней игре, ничего не хотелось, не было эмоций. Наверное, травма произошла из-за переутомления. Аналогично, пожалуй, и с «Динамо» на сборах», — сказал Дивеев в выпуске «Коммент.Шоу» на YouTube.

Сейчас 23-летний Дивеев восстанавливается после повреждения, полученного во встрече с «Зенитом» (1:0), прошедшей в Российской Премьер-Лиге. Защитник, на счету которого 14 матчей за сборную России, должен вернуться в строй в середине апреля.

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