Дивеев — о травме в матче с «Зенитом»: заболел бок, не мог кричать, сразу схватывало

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев вспомнил травму, полученную в матче с «Зенитом» (1:0) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Матч с «Зенитом»? Сломался снова, надоело мне. В лазарете только и нахожусь на кушетке, на базу приезжаю лишь для того, чтобы лечиться. Сломался в моменте с Кассьеррой, верховое единоборство, врезался в него, и бок заболел. Даже орать не мог: начинаю, сразу начинает схватывать (показывает на бок. — Прим. «Чемпионата»).

Думал, ушиб, но, когда на 30-й минуте хотел вынести мяч, у меня была адская боль. Решил не продолжать, потому что у соперника Кассьерра, Малком, Клаудиньо, с хорошей скоростью. А что я сделаю с травмой? Только по ногам. Решил замениться, хорошо, что выиграли. Прошёл МРТ, доктор сказал, что пропущу месяц», — сказал Дивеев в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.