Marca: Месси регулярно общается с Хави, но отношения с главой «Барсы» Лапортой испорчены

Нападающий Лионель Месси может вернуться в «Барселону».
Как сообщает Marca, Месси регулярно переписывается с главным тренером команды Хави. Однако отношения с президентом клуба Жоаном Лапортой оставляют желать лучшего.
Между аргентинцев и главой «Барселоны» нет регулярных контактов. Последний раз они встречались в феврале на церемонии вручения наград The Best. И тогда именно Лапорта искал контакта с Месси.
На сегодняшний день «Барселона» не сделала предложение футболисту.
Месси попал в систему «Барселоны» в 2000 году и выступал за клуб до 2021-го. Тогда из-за финансовых проблем каталонцы не смогли продлить с ним контракт, и Лионель на правах свободного агента перешёл в «ПСЖ».
Срок нынешнего контракта аргетинца с парижанами рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне на счету Месси 16 голов и 14 результативных передач в 27 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
Месси отказался жать руку Вегорсту после матча ЧМ:
- 1 апреля 2023
-
02:08
-
01:58
-
01:49
-
00:57
-
00:51
-
00:45
-
00:15
-
00:15
- 31 марта 2023
-
23:42
-
23:36
-
23:30
-
23:27
-
23:02
-
22:48
-
22:44
-
22:30
-
22:00
-
22:00
-
21:55
-
21:51
-
21:49
-
21:45
-
21:43
-
21:40
-
21:00
-
20:58
-
20:51
-
20:48
-
20:42
-
20:26
-
20:20
-
20:19
-
20:00
-
19:45
-
19:34