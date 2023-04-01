Marca: Месси регулярно общается с Хави, но отношения с главой «Барсы» Лапортой испорчены

Нападающий Лионель Месси может вернуться в «Барселону».

Как сообщает Marca, Месси регулярно переписывается с главным тренером команды Хави. Однако отношения с президентом клуба Жоаном Лапортой оставляют желать лучшего.

Между аргентинцев и главой «Барселоны» нет регулярных контактов. Последний раз они встречались в феврале на церемонии вручения наград The Best. И тогда именно Лапорта искал контакта с Месси.

На сегодняшний день «Барселона» не сделала предложение футболисту.

Месси попал в систему «Барселоны» в 2000 году и выступал за клуб до 2021-го. Тогда из-за финансовых проблем каталонцы не смогли продлить с ним контракт, и Лионель на правах свободного агента перешёл в «ПСЖ».

Срок нынешнего контракта аргетинца с парижанами рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне на счету Месси 16 голов и 14 результативных передач в 27 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Месси отказался жать руку Вегорсту после матча ЧМ: