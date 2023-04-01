Янбаев: Fan ID делать не собираюсь. Мне футбол и по телевизору очень хорошо смотрится

Бывший защитник «Локомотива» Ренат Янбаев выразил своё отношение к закону о Fan ID.
«Моё мнение, что фанаты должны поддерживать свои команды. Плохо, что они сейчас не ходят. Спокойно отношусь к этому, но сам делать не собираюсь. Зачем мне это надо? Мне очень хорошо футбол по телевизору смотрится», — приводит слова Янбаева Metaratings.
Ранее администрация Российской Премьер-Лиги и клубы разработали предложение по увеличению спроса на Fan ID. В результате совместной работы руководства лиги и клубов было сформировано предложение по изменению ситуации, состоящее из 15-17 пунктов.
Напомним, 27 марта президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился разработать меры по упрощению процесса получения карты болельщика отдельными группами населения страны.
Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ с декабря 2022 года.
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