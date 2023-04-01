Писарский — о контрольных матчах: «Сокол» — уже команда получше, чем Медиалига

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал контрольные матчи команды во время паузы на игры сборных и рассказал об отношении к Медиалиге. «Крылья» одержали победы в матчах со сборной Winline Медиалиги (4:0) и саратовским «Соколом» (5:2).
«С Медиалигой прикольный матч, понравился. В целом, организация. «Сокол» — уже команда получше, чем Медиалига. Хорошо, что мы не расслабленно играли. Выиграть этот матч — хорошо в плане эмоциональном как минимум.
Слежу за Медиалигой? Так, чай сделал, бутербродик сделал. Салатик фруктовый, дома сидишь. Бывает, включишь, смотришь. Всё равно интересно. Сама идея крутая, можно провести время, с улыбкой посмотреть. Есть что-то в этом, хорошие матчи бывают — некоторые смотрю», — сказал Писарский в интервью клубной пресс-службе.
«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 20 очков после 20 матчей. Лидирует «Зенит» (48).
- 1 апреля 2023
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