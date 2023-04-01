«Динамо» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Московское «Динамо» и футбольный клуб «Сочи» объявили стартовые составы на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 1 апреля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток главного арбитра встречи Романа Галимова прозвучит в 14:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав «Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Даса, Норманн, Фомин, Гагнидзе, Гладышев, Макаров, Тюкавин.

Стартовый состав «Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Сарвели.

После 20 сыгранных матчей «Динамо» имеет в своём активе 35 набранных очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Сочи» с 28 заработанными очками расположился на девятой строчке.

Первый матч между соперниками в рамках РПЛ в текущем сезоне закончился победой «Сочи» — 2:1.