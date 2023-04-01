Дзюба возглавил список бомбардиров «Локомотива» в РПЛ. Форвард проводит четвёртый матч

В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и «Локомотив». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. «Локомотив» выигрывает со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба оформил дубль и забил свой шестой мяч в составе железнодорожников в РПЛ.
Таким образом, Дзюба вышел на первое место в списке лучших бомбардиров «Локомотива» в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. На счету Антона Миранчука пять забитых мячей. Максим Глушенков отметился в этом сезоне шестью голами, но пять из них были за «Крылья Советов».
На 15-й минуте Дзюба открыл счёт в матче. Он пяткой замкнул передачу Максима Ненахова. Через 11 минут капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов точно пробил в нижний угол ворот Артура Нигматуллина с линии штрафной. На 31-й минуте Дзюба оформил дубль, буквально повторив удар Баринова.
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