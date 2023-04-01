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Источник: «Локомотив» предложит Дзюбе продлить контракт на долгий срок

Источник: «Локомотив» предложит Дзюбе продлить контракт на долгий срок
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Московский «Локомотив» принял решение предложить нападающему команды Артёму Дзюбе продлить контракт на долгий срок. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По информации источника, руководство железнодорожников отправит своё предложение 34-летнему Дзюбе уже в ближайшее время.

Напомним, Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Нападающий сыграл за железнодорожников два матча в Фонбет Кубке России, в которых не смог отметиться результативными действиями, а также провёл четыре встречи в рамках Российской Премьер-Лиги, забив шесть голов, что позволило форварду стать лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне в чемпионате России.

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