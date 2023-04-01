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И. Федотов: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом»

И. Федотов: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом»
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Бывший судья Игорь Федотов считает, что Алексей Сухой поступил правильно, когда не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом». Сначала в мяч сыграл Семёнов, потом – Зобнин, а дальше произошло игровое столкновение. Нарушения правил тут не было, что сначала увидел Сухой, а потом подтвердил VAR», — сказал Фёдотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Спартак» — «Ахмат». За 20 матчей красно-белые набрали в РПЛ 40 очков и идут в турнирной таблице на третьем месте. У «Ахмата» 32 очка и шестая строчка.

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