И. Федотов: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом»
Поделиться
Бывший судья Игорь Федотов считает, что Алексей Сухой поступил правильно, когда не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом». Сначала в мяч сыграл Семёнов, потом – Зобнин, а дальше произошло игровое столкновение. Нарушения правил тут не было, что сначала увидел Сухой, а потом подтвердил VAR», — сказал Фёдотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Спартак» — «Ахмат». За 20 матчей красно-белые набрали в РПЛ 40 очков и идут в турнирной таблице на третьем месте. У «Ахмата» 32 очка и шестая строчка.
Комментарии
- 1 апреля 2023
-
17:31
-
17:27
-
17:23
-
17:19
-
17:16
-
17:15
-
17:11
-
17:02
-
17:00
-
17:00
-
16:57
-
16:53
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:25
-
16:25
-
16:25
-
16:18
-
16:17
-
16:10
-
16:10
-
16:07
-
16:00
-
15:58
-
15:53
-
15:49
-
15:47
-
15:40
-
15:39
-
15:37
-
15:32
-
15:21
-
15:03
-
15:01
Партнерский контент