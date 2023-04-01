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Зенит — Урал. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Зенит» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 мск

«Зенит» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 1 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между местным «Зенитом» и «Уралом» из Екатеринбурга. Стартовый свисток главного арбитра встречи Артёма Чистякова прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, соперники встречались между собой в матче 7-го тура РПЛ текущего сезона в Екатеринбурге. Тогда гости одержали разгромную победу — 0:4. Дублем отличился бразильский полузащитник сине-бело-голубых Малком. По одному голу забили хавбек Андрей Мостовой и защитник Родригао.

На данный момент команда Сергея Семака с 48 очками возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, «Урал» располагается на 10‑м месте, набрав 25 очков.

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур
01 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
0 : 0
Урал
Екатеринбург
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