«Зенит» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 мск

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 1 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между местным «Зенитом» и «Уралом» из Екатеринбурга. Стартовый свисток главного арбитра встречи Артёма Чистякова прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, соперники встречались между собой в матче 7-го тура РПЛ текущего сезона в Екатеринбурге. Тогда гости одержали разгромную победу — 0:4. Дублем отличился бразильский полузащитник сине-бело-голубых Малком. По одному голу забили хавбек Андрей Мостовой и защитник Родригао.

На данный момент команда Сергея Семака с 48 очками возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, «Урал» располагается на 10‑м месте, набрав 25 очков.