«Спартак» — «Ахмат»: Промес вынужденно покинул поле, отыграв 6 минут во втором тайме

В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются Московский «Спартак» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Счёт в матче по прежнему ничейный — 0:0.

На 51-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес, появившийся на поле в перерыве, получил повреждение и был вынужден покинуть поле. Вместо него на замену вышел Кейта Бальде.

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.