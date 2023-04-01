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«Спартак» — «Ахмат»: Промес вынужденно покинул поле, отыграв 6 минут во втором тайме

«Спартак» — «Ахмат»: Промес вынужденно покинул поле, отыграв 6 минут во втором тайме
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В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются Московский «Спартак» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Счёт в матче по прежнему ничейный — 0:0.

На 51-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес, появившийся на поле в перерыве, получил повреждение и был вынужден покинуть поле. Вместо него на замену вышел Кейта Бальде.

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур
01 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный
Комментарии
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