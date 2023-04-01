Полузащитник «Спартака» Умяров ответил на вопрос о своём здоровье

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос о своём физическом состоянии. Ранее пресс-служба московского клуба сообщила, что игрок пропустит около трёх месяцев из-за операции на плюсневой кости.

«Как здоровье? Хорошо. Прогнозов на возвращение на поле никаких нет», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 22-летний футболист получил травму 9 октября 2022 года в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (5:2). С тех пор Умяров только единожды попал на скамейку запасных в игре с «Зенитом» (0:0, 2:4 по пенальти) в рамках Фонбет Кубка России, пропустив остальные встречи.

Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ахматом» завершился безголевой ничьей (0:0).