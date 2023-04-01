Абаскаль: я недоволен собой, я злюсь и это нормально. Но ситуация в «Спартаке» отличная

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о ситуации в команде, которая теряет очки второй матч в Российской Премьер-Лиге подряд.

«Я не конформист. Я хочу, чтобы команда чувствовала, что заслуживает побед. Если ты не испытываешь эмоций, это неправильно. Я самокритичен. Мои эмоции — проявление того факта, что я недоволен сам собой. Абсолютно нормально, что я злюсь. Ситуация в команде отличная. Мы должны подумать и понять, что если того, что мы сделали, было недостаточно, то надо сделать больше. И надо делать так, чтобы вратарь соперника не был лучшим игроком матча», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» в 21 матче чемпионата России набрал 41 очко и занимает в турнирной таблице третье место.