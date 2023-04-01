Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Урал»: в первом тайме команды не смогли открыть счёт

«Зенит» — «Урал»: в первом тайме команды не смогли открыть счёт
Комментарии

В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и «Урал» из Екатеринбурга. Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым.

По итогам первого тайма команды так и не смогли открыть счёт в игре (0:0). Хозяева ожидаемо владели преимуществом в первой половине встречи, но так и не смогли поразить ворота Ильи Помазуна.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур
01 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Сергеев – 76'

Напомним, в матче первого круга игроки «Зенита» одержали разгромную победу — 4:0. На данный момент команда Сергея Семака с 48 очками возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, «Урал» располагается на 10‑м месте, набрав 25 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023