«Зенит» — «Урал»: в первом тайме команды не смогли открыть счёт

В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и «Урал» из Екатеринбурга. Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым.

По итогам первого тайма команды так и не смогли открыть счёт в игре (0:0). Хозяева ожидаемо владели преимуществом в первой половине встречи, но так и не смогли поразить ворота Ильи Помазуна.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в матче первого круга игроки «Зенита» одержали разгромную победу — 4:0. На данный момент команда Сергея Семака с 48 очками возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, «Урал» располагается на 10‑м месте, набрав 25 очков.