«Зенит» — «Урал»: в первом тайме команды не смогли открыть счёт
Поделиться
В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и «Урал» из Екатеринбурга. Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым.
По итогам первого тайма команды так и не смогли открыть счёт в игре (0:0). Хозяева ожидаемо владели преимуществом в первой половине встречи, но так и не смогли поразить ворота Ильи Помазуна.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур
01 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Сергеев – 76'
Напомним, в матче первого круга игроки «Зенита» одержали разгромную победу — 4:0. На данный момент команда Сергея Семака с 48 очками возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, «Урал» располагается на 10‑м месте, набрав 25 очков.
Комментарии
- 1 апреля 2023
-
20:37
-
20:32
-
20:26
-
20:22
-
20:06
-
20:02
-
20:01
-
19:57
-
19:57
-
19:54
-
19:51
-
19:51
-
19:50
-
19:49
-
19:49
-
19:47
-
19:46
-
19:44
-
19:44
-
19:40
-
19:34
-
19:32
-
19:31
-
19:27
-
19:23
-
19:21
-
19:21
-
19:16
-
19:15
-
19:12
-
19:11
-
19:08
-
19:04
-
19:00
-
18:59
Партнерский контент