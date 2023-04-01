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«Барселона» разгромила «Эльче» и увеличила отрыв от «Реала» до 15 очков

Сегодня, 1 апреля, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче проходил матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу. Встречались местный «Эльче» и «Барселона». Финальный свисток Карлоса Дель Серро Гранде зафиксировал разгромную победу гостевой команды со счётом 4:0.

Счёт был открыт на 20-й минуте: Рональд Араухо с угла вратарской скинул мяч в центр, где Роберт Левандовски хитрым ударом поразил ворота Эдгара Бадии.

Гол Левандовского. Видеоролик:

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Преимущество «Барселоны» развил Ансу Фати на 56-й минуте: форвард подхватил мяч на своей половине поля, рванул вперёд чуть правее центра и неотразимо положил мяч в дальний угол ворот «Эльче».

Гол Фати. Видеоролик:

Спустя 10 минут дубль оформил Левандовски, забив свой 17-й мяч в Ла Лиге: Гави накрыл Фернандеса, тем самым сделав передачу на ход Левандовского. Поляк ворвался в штрафную и переправил мяч в ворота.

Дубль Левандовского. Видеоролик:

Финальную точку в матче поставил Ферран Торрес на 70-й минуте: форвард по центру подобрался к штрафной площади и с её линии отличным обводящим ударом положил мяч в самый угол ворот.

Гол Торреса. Видеоролик:

«Барселона» набрала 71 очко и продолжает уверенно занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущий вторым «Реал» на 15 очков (у мадридцев матч в запасе). «Эльче» (13) — на последней, 20-й строчке.