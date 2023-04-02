Тен Хаг: Вегорст выполняет важную работу в «МЮ»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг положительно оценил вклад нападающего Ваута Вегорста в результаты манкунианцев.
«Конечно, Вегорст мог бы остаться в клубе. Он соответствует тому футболу, который я предпочитаю, и выполняет действительно важную работу. Ваут хорош в прессинге, возвращается в оборону и полезен на стандартах, так что он действительно помогает команде. Вегорст сыграл почти во всех матчах после Рождества, так что он действительно является частью успеха», — приводит слова Вегорста Manchester Evening News.
Вегорст перешёл в «Манчестер Юнайтед» в январе нынешнего года. В составе манкунианцев Вегорст забил два гола: в полуфинале Кубка английской лиги с «Ноттингемом» (3:0) и в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Бетисом».
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