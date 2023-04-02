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Стали известны подробности драки с участием студенческих команд в Москве

Стали известны подробности драки с участием студенческих команд в Москве
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Стали известны подробности массовой драки с участием студенческих команд на московском стадионе «Буревестник», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

В матче, который привёл к драке, встречались команды МИРЭА и РГУФКиТ. Именно эти команды устроили потасовку. Позже к драке присоединились студенты Сеченовского университета и ГЦОЛИФК, из каждой команды были задержаны по два человека. Всего по итогам драки в полицию увезли 16 человек. Троим повезло меньше остальных — на них оформили административный протокол за мелкое хулиганство.

Студенты РАНХиГСа стали единственной командой из присутствовавших, не участвовавшей в драке. После того как все остальные команды были сняты с соревнования, РАНХиГС был объявлен победителем.

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