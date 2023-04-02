В Москве произошла массовая драка с участием трёх студенческих футбольных команд
Поделиться
В Москве футболисты сразу трёх команд устроили массовую драку во время матча. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Драка произошла на стадионе «Буревестник», где играли студенческие команды из Российского университета спорта, МИРЭА и РАНХиГСа. Поводом стал жесткий подкат. Сначала в потасовку вступили по 11 игроков из каждой команды, а затем к драке присоединились и футболисты с соседнего поля — они были с одного вуза и решили помочь товарищам. Одному из спортсменов сломали нос.
По итогам драки в полицию увезли 16 человек. Троим повезло меньше остальных — на них оформили административный протокол за мелкое хулиганство.
Комментарии
- 2 апреля 2023
-
11:50
-
11:50
-
11:45
-
11:43
-
11:20
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
10:42
-
10:35
-
10:16
-
10:00
-
09:55
-
09:55
-
09:42
-
09:22
-
09:19
-
09:06
-
08:46
-
08:10
-
08:09
-
07:03
-
06:20
-
06:13
-
05:53
-
05:41
-
04:21
-
03:41
-
03:07
-
02:38
-
01:41
-
01:20
-
00:48
-
00:30
-
00:12
Партнерский контент