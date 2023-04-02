В Москве произошла массовая драка с участием трёх студенческих футбольных команд

В Москве футболисты сразу трёх команд устроили массовую драку во время матча. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Драка произошла на стадионе «Буревестник», где играли студенческие команды из Российского университета спорта, МИРЭА и РАНХиГСа. Поводом стал жесткий подкат. Сначала в потасовку вступили по 11 игроков из каждой команды, а затем к драке присоединились и футболисты с соседнего поля — они были с одного вуза и решили помочь товарищам. Одному из спортсменов сломали нос.

По итогам драки в полицию увезли 16 человек. Троим повезло меньше остальных — на них оформили административный протокол за мелкое хулиганство.