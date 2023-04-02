Тренер «Нанта» отстранил игрока от матча за то, что он отказался прервать пост в Рамадан
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Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре не включил в состав на матч 29-го тура Лиги 1 с «Реймсом» Жауана Хаджама из-за отказа игрока прервать пост в Рамадан. Об этом сообщает Barstool Football.
Тренер попросил игрока прервать пост в Рамадан в день матча, но игрок отказался это делать. Священный месяц завершится 21 апреля.
Федерация футбола Франции (FFF) выступила против введения пауз на перекус для футболистов-мусульман во время матчей, которые проходят в месяц Рамадана, сославшись на устав организации. Ранее в Англии было принято решение ввести подобные паузы в матчах чемпионата страны. В Российском футбольном союзе (РФС) не исключили одобрения подобной инициативы в будущем.
Матч «Нант» — «Реймс» начнётся в 16:00 мск.
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