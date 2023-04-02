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Ольга Смородская заявила, что Артём Дзюба заслужил новый контракт с «Локомотивом»

Ольга Смородская заявила, что Артём Дзюба заслужил новый контракт с «Локомотивом»
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что нападающий команды Артём Дзюба заслужил продление соглашения с железнодорожниками.

«Локомотив» хорошо играл в матче с «Пари НН» — счёт говорит сам за себя. Но не надо так радоваться — уровень чемпионата упал. А Дзюба – молодец, хорошо себя показывает. Думаю, что он заслужил новый контракт», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

34-летний Артём Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года, он подписал с командой контракт до конца сезона. За новую команду форвард в шести матчах забил шесть мячей и отдал результативную передачу. Сообщалось, что клуб готовит Дзюбе новый долгосрочный контракт.

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