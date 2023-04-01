«Нужно было передать приветик». За что Артём Дзюба проехался по руководству «Пари НН»

Артём Дзюба сокрушил «Пари НН» дублем, стал лучшим игроком и одним из двух главным бомбардиров «Локо». А после пришёл на флеш-интервью «Матча». И, отвечая на вопрос, сыронизировал над руководством клуба из Нижнего Новгорода.
«Сегодня была непростая игра. Мне нужно было передать приветик «Нижнему Новгороду», чтобы они начали разбираться в футболе. Это на будущее им. Что за приветик? Все, кто в руководстве «Пари НН», знают, о чём я. Очень много было сомнений, они говорили много некрасивых вещей. На футбольном поле всё доказали и показали».
Вспоминаем, что за история. В начале января полетели первые слухи, что Дзюбу подпишет «Пари НН». В клубе это отрицали, но информация циркулировала активно. К концу месяца журналист Иван Карпов сообщил, что сделка закрыта. А решение по контракту футболиста принял губернатор. Но клуб вновь опроверг данные. Основная версия отказа – негативная реакция общественности на зарплату футболиста – около € 500 тыс. до конца сезона. По нашей информации, несколько раз переносился медосмотр Артёма.
Вот что говорил по этой истории представитель Дзюбы Леонид Гольдман для «Матч ТВ».
«Мы с клубом разговаривали ещё летом, там предлагали очень хорошие деньги даже на уровне РПЛ. Но летом был приоритет попробовать себя в Европе. Зимой вернулись к этой истории, я по своей инициативе связался с представителями клуба. Артём был готов ехать в Нижний, помочь команде решить задачу, тем более у него жена оттуда. Насколько я понимаю, все были за – и тренер, и руководство клуба.
В сухом остатке получилось так: мы назвали сумму «Х», обычно во время переговоров вторая сторона возвращается с каким-то контрпредложением «Y», и дальше всё это обсуждается. Но мы никакого встречного предложения так и не получили. Плюс, как я слышал, также пошли какие-то сомнения неспортивного плана», – сказал он.
В итоге в феврале футболиста подписал «Локо». Первый «приветик» Дзюба уже передал. Следующий матч с «Зенитом». Интересно, кто получит его уже через неделю?
- 1 апреля 2023
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