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Артём Дзюба передал «приветик» руководству «Пари НН» после матча «Локомотива», что за история, подробности

«Нужно было передать приветик». За что Артём Дзюба проехался по руководству «Пари НН»
Дмитрий Зимин
Артём Дзюба передал «приветик» руководству «Пари»
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Нападающий дважды забил в ворота клуба, в котором мог оказаться зимой.

Артём Дзюба сокрушил «Пари НН» дублем, стал лучшим игроком и одним из двух главным бомбардиров «Локо». А после пришёл на флеш-интервью «Матча». И, отвечая на вопрос, сыронизировал над руководством клуба из Нижнего Новгорода.

Артем Дзюба
Артем Дзюба
нападающий «Локомотива»

«Сегодня была непростая игра. Мне нужно было передать приветик «Нижнему Новгороду», чтобы они начали разбираться в футболе. Это на будущее им. Что за приветик? Все, кто в руководстве «Пари НН», знают, о чём я. Очень много было сомнений, они говорили много некрасивых вещей. На футбольном поле всё доказали и показали».

Вспоминаем, что за история. В начале января полетели первые слухи, что Дзюбу подпишет «Пари НН». В клубе это отрицали, но информация циркулировала активно. К концу месяца журналист Иван Карпов сообщил, что сделка закрыта. А решение по контракту футболиста принял губернатор. Но клуб вновь опроверг данные. Основная версия отказа – негативная реакция общественности на зарплату футболиста – около € 500 тыс. до конца сезона. По нашей информации, несколько раз переносился медосмотр Артёма.

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур
01 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Дзюба – 15'   0:2 Баринов – 26'   0:3 Дзюба – 31'   0:4 Миранчук – 90+2'

Вот что говорил по этой истории представитель Дзюбы Леонид Гольдман для «Матч ТВ».

«Мы с клубом разговаривали ещё летом, там предлагали очень хорошие деньги даже на уровне РПЛ. Но летом был приоритет попробовать себя в Европе. Зимой вернулись к этой истории, я по своей инициативе связался с представителями клуба. Артём был готов ехать в Нижний, помочь команде решить задачу, тем более у него жена оттуда. Насколько я понимаю, все были за – и тренер, и руководство клуба.

В сухом остатке получилось так: мы назвали сумму «Х», обычно во время переговоров вторая сторона возвращается с каким-то контрпредложением «Y», и дальше всё это обсуждается. Но мы никакого встречного предложения так и не получили. Плюс, как я слышал, также пошли какие-то сомнения неспортивного плана», – сказал он.

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В итоге в феврале футболиста подписал «Локо». Первый «приветик» Дзюба уже передал. Следующий матч с «Зенитом». Интересно, кто получит его уже через неделю?

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