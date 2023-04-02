«Реал» Мадрид — «Вальядолид»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:15

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде пройдёт матч 27-го тура чемпионата Испании. Встретятся местный «Реал» и Вальядолид». Стартовый свисток главного арбитра Хуана Луиса Пулидо Сантаны прозвучит в 17:15 мск.

Текстовую онлайн-трансляцию проведёт «Чемпионат». В прямом эфире матч покажет Okko.

Испания - Примера. 27-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 17:15 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Вальядолид Вальядолид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 56 очков. В прошлом туре команда Карло Анчелотти проиграла своему главному конкуренту «Барселоне» (1:2), которая по итогам матча 27-го тура оторвалась от «сливочных» на 15 очков.

«Вальядолид» с 28 очками располагается на 15-й позиции. В прошлом туре команда проиграла «Атлетику» из Бильбао (1:3) в домашнем матче.