«Реал» Мадрид — «Вальядолид»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:15
Поделиться
Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде пройдёт матч 27-го тура чемпионата Испании. Встретятся местный «Реал» и Вальядолид». Стартовый свисток главного арбитра Хуана Луиса Пулидо Сантаны прозвучит в 17:15 мск.
Текстовую онлайн-трансляцию проведёт «Чемпионат». В прямом эфире матч покажет Okko.
Испания - Примера. 27-й тур
02 апреля 2023, воскресенье. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Вальядолид
Вальядолид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 56 очков. В прошлом туре команда Карло Анчелотти проиграла своему главному конкуренту «Барселоне» (1:2), которая по итогам матча 27-го тура оторвалась от «сливочных» на 15 очков.
«Вальядолид» с 28 очками располагается на 15-й позиции. В прошлом туре команда проиграла «Атлетику» из Бильбао (1:3) в домашнем матче.
Комментарии
- 2 апреля 2023
-
16:30
-
16:29
-
16:24
-
16:20
-
16:20
-
16:18
-
16:15
-
16:05
-
16:00
-
15:56
-
15:52
-
15:48
-
15:39
-
15:30
-
15:25
-
15:22
-
15:17
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:57
-
14:45
-
14:31
-
14:27
-
14:18
-
14:00
-
14:00
-
13:51
-
13:43
-
13:30
-
13:23
-
13:15
-
13:03
-
13:00
-
12:57
Партнерский контент