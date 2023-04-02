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Гогниев: не могу проиграть 0:6 и сказать: «Я пошёл». Если руководство уволит — приму это

Гогниев: не могу проиграть 0:6 и сказать: «Я пошёл». Если руководство уволит — приму это
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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал выступление своей команды в матче с «Краснодаром» (0:6) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Доволен игрой Гулиева сегодня. Он хорошо тренировался всю неделю. Но команда проиграла 0:6, все понимают, что это плохо.

Хочется извиниться. В Турцию мы улетели наигрывать угловые, штрафные. Я с командой до конца. У нас есть руководители. Наверное, виноват тренер.

Отставка? Я не могу оставить ребят. Я ответственный за это. Я набрал этих футболистов. Я не могу проиграть 0:6 и сказать: «Ну всё, я тут наворотил, я пошёл. Если руководство решит меня уволить, я приму это. Но если я в это ввязался, надо довести дело до конца», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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