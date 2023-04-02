«Краснодар» размазал «Химки» после спорного удаления! Гогниева снова подвёл вратарь

«Химки» — удивительная команда. Футболисты Спартака Гогниева порой способны давать бой соперникам уровня «Зенита», а иногда пропускают неприличное количество голов. В матче с «Краснодаром» сработал второй сценарий, но у этого всё же была причина.
На первых минутах «Химки» смотрелись бодро и даже попали в перекладину после дальнего удара, но преимущество довольно быстро перешло к «Краснодару». Особенно активен был Джон Кордоба — нападающий старался пользоваться высокой линией обороны соперника и открывался за спины защитникам, но многовато залезал в офсайд. Также выделялся Мозес Кобнан, который не стеснялся брать игру на себя и шёл в обводку — в основном успешно.
Проблески в атаке, хоть и единичные, были у «Химок». Футболистам хозяев периодически удавалось интересно комбинировать. А забил всё же «Краснодар». Кордоба на этот раз выступил в роли ассистента, а Жоау Батчи избежал офсайда, убежал один на один с левого фланга и забил.
А спустя четыре минуты надежды «Химок» на удовлетворительный результат заметно уменьшились. Виталий Лысцов, вышедший на поле в РПЛ впервые в этом сезоне, снёс Кордобу перед штрафной. Защитник явно рассчитывал на жёлтую карточку, но вместо этого неожиданно увидел перед собой красную.
«Краснодар» со штрафного не забил, но оказался в большинстве и стал активно наращивать давление. Впрочем, в первом тайме голов больше не было. Зато во втором они посыпались один за другим. С момента возобновления игры не прошло и двух минут, как Виталий Гудиев «привёз» «Химкам» проблемы. Вратарь неудачно обработал мяч ногой, Кордоба вступил в отбор и закатил в пустые. Ужасающий ляп!
Для третьего гола «Краснодару» не потребовалось и 10 минут. Кордоба после розыгрыша углового открылся под подачу и без сопротивления замкнул головой. Дубль!
Учитывая ход игры, единственной интригой оставалось количество голов «Краснодара». И оно продолжало расти. Ещё спустя семь минут забил Кади Боржес.
А после ещё 15 минут к Кади присоединился другой футболист «Краснодара», вышедший на замену. На этот раз отличился Алексей Ионов. 0:5!
Ещё восемь минут — и ещё один гол. Снова у «Краснодара» сработала замена, и забил Никита Кривцов. 0:6.
«Краснодар» изначально был явным фаворитом матча, но до удаления у «Химок» интрига ещё жила. Даже удивительно, что команда Гогниева продержалась до перерыва. А второй тайм стал настоящим голевым шоу. В среднем мяч залетал в ворота раз в девять минут!
- 2 апреля 2023
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