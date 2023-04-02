Игрок «Краснодара» Волков: какая разница, кто играет за клуб — русские или иностранцы?

Защитник «Краснодара» Сергей Волков высказался о российских и иностранных футболистах в команде.

«Какая разница, кто играет за «Краснодар» — русские или иностранцы? Мы же одна команда. Держимся вместе. Играем и выполняем одни цели и задачи. Так что какая разница — иностранец или русский? Всё зависит от самого игрока — как он тренируется», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 2 апреля, «Краснодар» крупно обыграл подмосковные «Химки» (6:0) в гостевом матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Победа позволила краснодарскому клубу подняться на седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата России, набрав 32 очка.

В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» на своём поле примет «Пари НН» 9 апреля.