«Факел» — ЦСКА: армейцы минимально выигрывают по итогам первого тайма

Сегодня, 2 апреля, на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречаются местный «Факел» и московский ЦСКА. После первого тайма гости ведут с минимальным счётом (1:0).

Напомним, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 21-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти. Полузащитник армейцев Иван Обляков в результате борьбы с Ираклием Квеквескири упал в штрафной «Факела», и после видеопросмотра VAR судья назначил пенальти. Фёдор Чалов реализовал удар с 11-метровой отметки и открыл счёт в матче.

ЦСКА в турнирной таблице располагается на пятом месте, набрав 35 очков. Если армейцы победят в сегодняшнем матче, то продлят серию побед в чемпионате России до трёх игр. «Факел» — на 14-й строчке с 17 очками.