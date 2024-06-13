Французские СМИ назвали дату представления Килиана Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе будет представлен на «Сантьяго Бернабеу» в качестве игрока «сливочных» после чемпионата Европы по футболу в Германии. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, презентация Мбаппе на стадионе в Мадриде назначена на 16 июля, через два дня после окончания Евро-2024.

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С 14 июня по 14 июля пройдёт чемпионат Европы. Турнир примет Германия. Сборная Франции сыграет в группе D с Польшей, Нидерландами и Австрией.

Ранее мадридский «Реал» объявил о переходе Килиана Мбаппе. Срок контракта французского футболиста с клубом рассчитан до 2029 года.

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Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: