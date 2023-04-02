«Вест Хэм» победил «Саутгемптон» в матче АПЛ и поднялся из зоны вылета

Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Саутгемптон». Команды играли на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Вест Хэм Юнайтед» одержал победу со счётом 1:0.

Победу хозяевам принёс марокканский защитник Наиф Агер. Он отличился на 25-й минуте встречи. Голевую передачу Агеру сделал защитник Тило Керер.

Благодаря победе «Вест Хэм Юнайтед» покинул зону вылета и взлетел на 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 27 очков после 27 матчей. «Саутгемптон» находится на последней, 20-й строчке, заработав 23 очка после 29 игр. Лидирует «Арсенал» (72).