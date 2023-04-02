Валерий Масалитин: ЦСКА мучился во втором тайме с «Факелом». Было тяжело смотреть

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу команды над «Факелом» (2:0) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА опять показал два разных тайма. К первому вопросов нет. У Чалова и Зайнутдинова были моменты, когда могли спокойно отправлять мяч в сетку, но не хватило мастерства. Забили случайный пенальти — ладненько. У «Факела» вообще не было моментов, ЦСКА прессинговал и не давал начинать и развивать атаки.

Второй тайм перевернул матч с ног на голову. У «Факела» задвигалась средняя линия, активизировались фланги, мяч начал держаться в середине. Начались розыгрыши с последующими навесами с фланга и середины поля — пошло давление. «Факелу» не хватило исполнительского мастерства и везения.

На второй тайм было тяжело смотреть. ЦСКА явно мучился: мяч не держался в центре поля, не могли наладить комбинационные действия, выходы из обороны. К ЦСКА пришла помощь, откуда не ждали: Заболотный поборолся после навеса — мяч отскочил к Облякову и он забил второй. Это была очень тяжёлая игра для ЦСКА. Команда просто-напросто вышла на второй тайм совсем другая.

От Карраскаля хотелось бы более яркого выхода на поле. Он иностранец, должен выделяться во всём. Вчера у «Зенита» вышел Сергеев и забил два. Вот какого выхода хочется — вышел, забил и снял все вопросы в матче. Это была бы помощь. Порадовали молодые ребята, которые выходили на поле и боролись. ЦСКА выстоял, но надо разбираться, почему второй тайм получился такой плохой. Самое главное — счёт на табло и очки в турнирной таблице», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.