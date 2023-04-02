Сенников: сейчас Дзюба на своём месте, в ближайшие два года ещё точно будет полезен «Локо»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал победу железнодорожников в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (4:0), а также оценил игру нападающего Артёма Дзюбы.

«Для «Локомотива» всё сложилось очень здорово. «Пари НН» был хорош в начале матча, но потом гости взяли всё в свои руки. Нижегородцы развалились после второго пропущенного мяча. Игра была сделана уже в первом тайме. У «Локо» четыре победы подряд — всё заслуженно. Следующий матч с «Зенитом» будет принципиальным и для клуба, и для Дзюбы.

Сейчас Артём на своём месте. Мне нравится, что в «Локомотиве» он нашёл позицию, в которой может приносить пользу. Он постоянно принимает мячи в штрафной площади: рядом есть хорошие партнёры, создающие для него моменты. И Дзюба хорошо себя проявляет в этих эпизодах. Он очень здорово сыграл корпусом в моменте с первым голом. Также проявил мастерство, когда забивал свой второй гол: попал по мячу влёт после прохода Карпукаса.

«Локо» готовит новый контракт для Дзюбы? В ближайшие два года Артём точно ещё сможет приносить пользу клубу. Понятно, что ему не предложат контракт на пять лет, но на пару сезонов спокойно можно подписывать», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.