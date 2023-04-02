Динияр Билялетдинов объяснил, почему уверен в чемпионстве «Зенита» в РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.
«В последних матчах у «Спартака» проблемы с реализацией моментов — они не забивают. В матче с «Ахматом» снова не смогли забить.
Травма Промеса — это большая потеря для «Спартака». Квинси тоже обидно… Во-первых, у него пострадает бомбардирский график. Во-вторых, возможно, он не успеет восстановить кондиции до конца чемпионата.
Как мне кажется, «Зенит» точно чемпион. По результатам — точно. Для интриги в РПЛ «Зениту» нужно проиграть три из последних девяти игр, а конкурентам — выигрывать все матчи. Но я сомневаюсь, что такое возможно», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 21-го тура, набрав 51 очко. «Ростов» занимает второе место, имея в активе 44 очка. «Спартак» (41) находится на третьей строчке.
- 2 апреля 2023
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