Голевой пас Кокорина помог «Арису» одержать победу в матче с «Аполлоном»

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин отдал голевой пас в матче с «Аполлоном». Игра чемпионата Кипра, проходившая в Лимасоле, завершилась гостевой минимальной победой «Ариса» (1:0).

На 69-й минуте матча Кокорин после углового пробил в сторону ворот с отскоком от газона, после чего одноклубник россиянина полузащитник Юлиус Сёке в прыжке головой направил мяч в сетку.

В результате победы «Арис» с 60 очками приблизился в турнирной таблице чемпионата к лидирующему АПОЭЛу (61 очко). «Аполлон» идёт пятым с 50 очками.

Александр Кокорин выступает в «Арисе» на правах аренды с августа 2022 года. В текущем сезоне 32-летний нападающий провёл 24 матча, в которых отметился 11 забитыми мячами и сделал шесть голевых передач.