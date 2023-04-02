Мостовой: хороший ли Талалаев тренер, если его из всех команд выгоняют?

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой неоднозначно высказался о работе российского тренера Андрея Талалаева.
«Он в одну команду пошёл, в другую – тоже выгнали. Сейчас появляется информация, что снова может где-то появиться. Хороший ли Талалаев тренер? Если его из всех команд выгоняют? Но для меня нет понятия «плохой» или «хороший» в футболе!» — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».
Последним местом работы Талалаева стало московское «Торпедо». Под руководством 50-летнего специалиста клуб провёл 12 матчей в Кубке России и Премьер-Лиге, в которых одержал две победы, один раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.
Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что Талалаев сам принял решение покинуть московское «Торпедо». В клубе заявили о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
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