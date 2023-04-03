Невилл: игроки «МЮ» исчезают на поле в выездных матчах с топ-командами

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл после поражения «красных дьяволов» от «Ньюкасла» со счётом 0:2 в выездном матче 29-го тура английской Премьер-лиги отметил, что подопечные тен Хага неудачно играют в важных гостевых встречах.
«Если бы вы сказали в начале сезона, после тех первых нескольких игр, что «Манчестер Юнайтед» будет именно там, где сейчас, никто бы не поверил. Они борются за Лигу Европы, уже выиграли один трофей, вышли в полуфинал Кубка Англии и идут в четвёрке лучших, это блестяще, молодцы. Думаю, их всё ещё можно похвалить.
Но появляются признаки того, что в больших выездных играх, когда действительно нужно показать дух, мужество и борьбу, у них часто не получается. Они часто недостаточно хороши в таких матчах.
Надеюсь, Эрик тен Хаг знает, как им продолжать совершенствоваться, но в этих важных матчах на выезде есть тревожные признаки. Они просто исчезают. Они словно не участвовали в сегодняшней игре. Вы думаете, что они станут лучше во втором тайме, но этого не произошло. Они выглядели плохо во втором тайме, как и в первом.
«Ньюкасл» хотел победы больше. Когда я смотрю на сезон «Манчестер Юнайтед», в целом я доволен. Но они должны прибавить в больших выездных матчах. Вы должны знать, что можете хорошо выступить в самой важной игре.
Встреча в Барселоне на выезде была исключением. Они действительно хорошо сыграли с «Барселоной». Но в других гостевых матчах с топ-командами они не показывали себя. Таких случаев было уже слишком много. Если вы не можете играть в больших матчах за «Манчестер Юнайтед», вам не место в этой команде», — приводит слова Невилла Sky Sports.
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