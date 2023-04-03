«Атлетико» вырвал победу у «Бетиса» на 86-й минуте
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Завершился матч 27-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом. «Атлетико» одержал победу со счётом 1:0.
Победу хозяевам на 86-й минуте принёс аргентинский вингер Анхель Мартин Корреа. Он вошёл в штрафную и, обыграв двух защитников, нанёс точный удар — 1:0.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023. Команда набрала 54 очка после 27 матчей. «Бетис» находится на пятой строчке, заработав 45 очков. В Ла Лиге лидирует «Барселона». Подопечные Хави набрали 71 очко.
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