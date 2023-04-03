Шелия: «Спартаку» не хватило Промеса. «Ахмату» было бы тяжелее, будь он на поле
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о ничьей со «Спартаком» (0:0) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, а также признался, что его команде было легче без нахождения на поле форварда соперника Квинси Промеса.
«Всегда рассчитываешь на победу. Бывает, что хватает одного момента, чтобы исход игры был в твою пользу. Но в этом плане в игре со «Спартаком» нам не повезло — не было таких голевых моментов, чтобы мы могли ими воспользоваться. Но ничья 0:0 — тоже неплохо.
Согласен, что «Спартаку» не хватило Промеса. Нам было бы тяжелее, будь он на поле», — сказал Шелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Квинси Промес вышел на поле в перерыве матча с «Ахматом», но покинул его через пять минут.
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