Шелия: «Спартаку» не хватило Промеса. «Ахмату» было бы тяжелее, будь он на поле

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о ничьей со «Спартаком» (0:0) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, а также признался, что его команде было легче без нахождения на поле форварда соперника Квинси Промеса.

«Всегда рассчитываешь на победу. Бывает, что хватает одного момента, чтобы исход игры был в твою пользу. Но в этом плане в игре со «Спартаком» нам не повезло — не было таких голевых моментов, чтобы мы могли ими воспользоваться. Но ничья 0:0 — тоже неплохо.

Согласен, что «Спартаку» не хватило Промеса. Нам было бы тяжелее, будь он на поле», — сказал Шелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Квинси Промес вышел на поле в перерыве матча с «Ахматом», но покинул его через пять минут.