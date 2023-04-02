В «Спартаке» заявили, что Промес избежал травмы в матче с «Ахматом»
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии нападающего красно-белых Квинси Промеса.
«У Квинси Промеса нет новой травмы. Он почувствовал дискомфорт во время игры в мышце, поэтому был заменён. Решение о его участии в ближайших матчах тренерский штаб примет в начале недели», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Промес появился на поле в начале второго тайма матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0). Игрок был вынужден покинуть поле на 51-й минуте. Вместо него на замену вышел Кейта Бальде.
«Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Команда набрала 41 очко после 21 игры.
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