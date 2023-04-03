Магкеев рассказал, как проставился перед игроками «Локо» за раннее удаление с «Ахматом»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев вспомнил своё удаление в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0). Оно случилось на 20-й минуте.

«Бериша меня переиграл? Моя команда выиграла 1:0. Не сказал бы, что повлияли слова Бериши. Возможно, если бы матч прошёл на следующий день после его интервью, у меня были бы эмоции, но прошло много времени, я остыл.

Первый мой фол на девятой минуте, где ничего не понял. Там было какое-то рассечение, видимо, попал пальцем, но не было агрессии, не делал этого специально, а судья даёт жёлтую карточку. Дал повод, меня и удалили. Мне нужно было отдавать отчёт, где играю и против кого.

В перерыве одноклубники поддержали меня, сказали, что отработают. После матча всех поблагодарил и проставился, скажем так. В баню сходили, попарились», — сказал Магкеев в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.