Президент «Урала»: тюремный приговор Влута не отразится на его выступлениях за клуб

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на новость о том, что нападающий екатеринбургского клуба Рай Влут был приговорён нидерландским судом к двум с половиной годам лишения свободы.
«Это ещё ни о чём не говорит, он готовится к матчам, будет играть. На игре за «Урал» это никак не отразится», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».
Напомним, во время судебного разбирательства было установлено, что 27-летний футболист, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, спровоцировал автомобильную аварию, в результате которой погиб четырёхлетний ребёнок.
Авария произошла в ноябре 2021 года, когда футболист ещё не играл за «Урал». Ранее друг Влута, находившийся в двигавшейся со скоростью 193 км/час машине вместе с игроком, заявлял полиции, что это он был за рулём, однако позднее, когда стало известно о гибели ребёнка, нападающий признался в содеянном.
- 3 апреля 2023
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